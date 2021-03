‘상호 무시’ 北美…최선희 "적대시정책 철회 없으면 계속 무시"

[아시아경제 이지은 기자] 미국이 적대시정책을 철회하지 않으면 접촉 시도를 계속 무시할 것이라고 북한이 밝혔다. 미국 역시 연일 나오고 있는 북한의 강경 메시지에 일절 반응하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 미국 새 행정부 출범 이후 북·미 양국이 ‘상호 무시’ 전략을 통한 탐색기를 갖는 것으로 풀이된다.

최선희 북한 외무성 제1부상은 18일 담화를 통해 "미국의 대조선 적대시정책이 철회되지 않는 한 그 어떤 조미(북미)접촉이나 대화도 이루어질수 없다는 입장을 밝혔으며, 앞으로도 계속 미국의 접촉 시도를 무시할 것"이라고 말했다.

최 부상의 담화는 김여정 북한 노동당 부부장의 대남 및 대미 경고 담화 이틀만에 나온 것이다. 한미 외교·국방장관(2+2)회의를 앞두고 미국 측에 태도 변화를 압박하고 나선 것으로 보인다. 최 부상은 "대화 그 자체가 이루어지자면 서로 동등하게 마주앉아 말을 주고 받을수 있는 분위기가 조성되어야 한다"며 "우리와 한 번이라도 마주 앉을 것을 고대한다면 몹쓸 버릇부터 고치고 시작부터 태도를 바꾸어야 한다"고 경고했다. 최 부상은 또 "미국은 자기들이 대조선 적대시정책을 계속 추구하는 속에서 우리가 과연 무엇을 할 것인지를 잘 생각해보는 것이 좋을 것"이라며 도발 가능성도 시사했다. 그러면서 "일본을 행각한(찾은) 미 국무장관이 ‘여러 압박수단 혹은 완고한 수단 등이 모두 재검토 중’이라고 떠들며 우리를 심히 자극했는데, 이제 남조선에 와서는 또 무슨 세상이 놀랄만한 몰상식한 궤변을 늘어놓겠는지 궁금해진다"며 한미 2+2 회담에서 북한을 자극하지 말라는 의중을 내비치기도 했다.

미국 측은 한미 양국 정부 차원의 첫 회담이 열리는 시점을 계기로 나온 북한의 언어 도발에 최대한 신중한 태도를 유지하고 있다. 앞서 젠 사키 백악관 대변인은 김 부부장의 경고 담화에 대해 "지금 당장 우리의 초점은 한반도에서 안보를 포함, 다양한 문제에 관해 파트너·동맹과 조율하는 것"이라며 즉답을 피한 바 있다.

