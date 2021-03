애경산업, '홈백신' 모델 가수 장민호 발탁

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업의 위생 전문 브랜드 ‘랩신’에서 쾌적한 주거환경 위생관리를 위해 선보인 ‘홈백신’이 가수 장민호를 모델로 발탁했다고 18일 밝혔다.

홈백신은 장민호와 함께 건강한 방법으로 누구나 쉽고 위생적인 홈 케어를 할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 진행할 예정이다

홈백신은 남녀노소를 막론하고 많은 대중들에게 사랑 받고 있는 장민호의 깔끔하고 반듯한 이미지가 온 가족의 위생을 책임지는 브랜드의 핵심 가치 및 이미지와 부합한다고 판단했다.

홈백신 관계자는 “위생에 대한 중요성이 날로 증대되고 있는 가운데 주거환경 위생관리에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “미스터트롯을 통해 대중들에게 큰 사랑을 받고 있는 장민호와 함께 앞으로 소비자들에게 브랜드의 이미지를 효과적으로 어필할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

홈백신은 ‘강한 세정을 건강한 방법으로 추구합니다’라는 브랜드의 핵심 메시지를 제품에 담아 개인 위생뿐만 아니라 쾌적한 주거환경 위생관리에 도움을 주는 브랜드이다.

