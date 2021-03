"어차피 유기견인데" … 아빠견 앞에서 새끼 치고 간 운전자 고발

유기견 발견했음에도 차량 속도 안 줄여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 좁은 도로에 있는 유기견을 차로 치고 달아난 운전자를 동물단체가 경찰에 고발했다.

17일 동물자유연대에 따르면 지난 5일 오후 6시께 창원시 마산회원구 한 골목에 있는 개 4마리를 스타렉스 차량이 덮쳤다.

그중 4마리는 간신히 달아났지만, 새끼 1마리는 차를 미처 피하지 못하고 바퀴에 감겨 그 자리에서 사망했다. 차량이 지나간 자리에는 새끼견의 혈흔이 그대로 남아있었다.

이 개들은 가족 관계로, 숨진 강아지는 부견과 모견 앞에서 사고를 당했다.

사고가 발생할 것을 예상한 주민은 해당 차량 문을 두드리며 운전자에게 위험하다는 수신호를 보냈지만, 운전자는 경적을 울리거나 차량 속도를 줄이지 않고 주행한 것으로 알려졌다.

운전자는 경찰에 신고한 주민에게 "유기견 한 마리 죽은 것 가지고 왜 그러냐", "어차피 주인 없는 개니 고발해도 괜찮다"고 말하기도 했다.

이에 동물자유연대는 마산동부경찰서에 운전자를 고발한 동시에 운전자에 대한 엄벌을 촉구하는 온라인 서명 운동을 벌이고 있다.

경찰은 "고발장을 받아 목격자 등을 조사하고 있다"며 "운전자가 고의로 개를 친 게 확인되면 동물보호법 위반 혐의를 적용할 수 있다"고 밝혔다.

한편 사고를 당한 유기견은 네 마리로 구성된 유기견 가족으로, 근처 생활폐기물이 쌓인 곳에서 주민들의 보살핌을 받으며 살고 있었다.

