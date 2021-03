거창군, 문화도시 홍보 … 시민추진단 위촉장 수여

올해 문화도시 사업을 위한 본격 시동 걸다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 17일 군청 상황실에서 거창문화도시 시민추진단을 위촉하고 올해 본격적인 문화도시 지정 신청 준비를 위한 시동을 걸었다.

이날 위촉식은 그동안 각 분야에서 활동해 왔으나 문화도시 주체로는 엮어지지 않았던 활동가 그룹을 ‘시민추진단’이라는 이름으로 위촉해 힘을 실어주고, 더 역동적인 활동을 지원하기 위한 목적으로 마련됐다.

문화도시 시민추진단 위촉장을 받은 14명은 작년부터 거창 문화도시 논의 테이블인 ‘동당 동당 라운드테이블’에 꾸준히 참석한 군민으로, 지휘자·예술가·사진작가·캘리그라퍼·공예 강사·국악인·사회복지사 등 다양한 분야의 활동가다.

시민추진단 위촉장을 전달한 구인모 군수는 “군민의 문화적 삶의 질 향상을 위해 한마음으로 열심히 활동해 주셔서 감사하다”며 “지난해 부족했던 우리 군의 약점을 잘 보완해 올해는 예비도시로 지정되는 좋은 결과가 있으면 좋겠다”며 적극 지원을 약속했다.

이들은 앞으로 대외적으로 거창 문화도시를 홍보하고 올해 추진하는 문화도시 인력양성 교육의 멘토 역할은 물론 각종 문화도시 사업에 주체가 돼 활동할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr