"금호석화, 주총 이기려 주주에 홍삼세트 돌려"

[아시아경제 최대열 기자] 금호석유화학이 오는 26일 예정된 주주총회에서 회사 측 안건을 통과시키기 위해 주주에게 홍삼세트를 나눠줬다고 이 회사 박철완 상무가 밝혔다. 박 상무는 개인최대주주로 최근 배당액을 늘리고 자신을 사내이사로 추천하는 내용의 주주제안을 했다. 회사와 박 상무쪽 안건을 두고 주총에서 표 대결이 예정된 가운데 신경전이 거세졌다.

박 상무가 17일 공개한 자료를 보면, 회사 쪽은 최근 주주를 상대로 의결권 대리행사를 권유하면서 회사 측 안건에 찬성표기가 돼있는 위임장을 돌렸다. 이번 주총에서는 회사쪽 안건과 박 상무쪽 안건이 나란히 상정돼 둘 중 하나에 찬성하고 다른쪽 안건은 반대하는 식으로 진행된다.

이와 함께 회사는 회사쪽 안건에 찬성하면 대가로 홍삼세트를 줬다. 박 상무는 "회사 측은 현재 의결권 위임 권유 과정에서 벌이는 일체의 위법행위를 당장 중단해야 한다"며 "회사의 행태는 주주의 의결권 행사에 관한 자유를 심각하게 침해하는 행위일 뿐만 아니라 금호석유화학의 성장과 발전을 바라는 주주를 무시하는 비윤리적 행위"라고 비판했다.

자본시장법에서는 위임장 용지에 주주총회의 목적사항이나 각 항목에 대해 주주가 직접 찬반을 명기해야 한다고 명시하고 있다. 또 주주의 권리행사와 관련해 특정 재산상의 이익을 제공하는 것 역시 상법에 따라 금지돼 있다. 박 상무는 16일 회사 측에 이 같은 위법한 의결권 대리행사 권유행위를 그만두라는 내용을 담은 내용증명을 보냈다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr