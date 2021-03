[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 17일 오전 8시 51분께 광주광역시 광산구 연산동 한 건물 신축공사 현장에서 근로자 A(55)씨가 매몰돼 숨졌다.

A씨는 공사 현장 주변 옹벽 기초작업 중 무너져 내린 토사에 휩쓸린 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 공사장 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr