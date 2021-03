美 FOMC 경계감 확대…코스피 낙폭 1% 확대

[아시아경제 지연진 기자] 국내 주식시장이 17일 오후 들어 낙폭을 확대하고 있다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결정을 앞두고 시장 경계감이 확대되는 모습이다.

코스피 지수는 이날 오후 2시03분 기준 전일대비 30.03포인트(0.98%) 오른 3036.41을 기록 중이다. 개인이 1만360억원 상당을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 4786억원과 5769억원을 순매도했다.

이날 코스피 상위 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 482,500 전일대비 3,500 등락률 +0.73% 거래량 354,921 전일가 479,000 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오 "비트코인 최대 수혜주" 전망에 상승세연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착카카오, 최근 5일 외국인 13만 9032주 순매수... 주가 47만 9500원(+0.1%) close (0.84%)를 제외하고 대부분 하락 중이다. 특히 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 850,000 전일대비 41,000 등락률 -4.60% 거래량 658,485 전일가 891,000 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성그룹株 펀드 수익률, 현대차의 절반LG화학, 이시간 주가 -2.47%.... 최근 5일 외국인 19만 5938주 순매수韓 배터리株 끌어내린 폴크스바겐 주가 20% 급등 close (-4.83%)과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 633,000 전일대비 47,000 등락률 -6.91% 거래량 693,661 전일가 680,000 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 전기차 배터리 대전…'황제주' 꿈꾼 삼성SDI '유탄' [종목 돋보기]삼성전자 소액주주만 215만…사상 첫 온·오프라인 동시 주총삼성그룹株 펀드 수익률, 현대차의 절반 close (-6.32%)는 폭스바겐 전기차 배터리 교체 선언 이후 큰 폭으로 하락 중이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 8,495,754 전일가 82,800 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 소액주주만 215만…사상 첫 온·오프라인 동시 주총고동진 삼성전자 사장 "반도체 관련 부품 수급 불균형 매우 심각"김현석 사장 "글로벌 1위 삼성 TV·생활가전, 프리미엄 제품으로 고객 경험 확장할 것" close (-0.60%)와 SK하이닉스(-1.07%), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 3,500 등락률 -0.91% 거래량 466,950 전일가 385,500 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스피 16일"온·오프 유통시장 압도"…신세계·네이버 동맹 골자는(종합)신세계그룹·네이버 2500억 지분교환…"온·오프라인 최강 연합군 결성"(상보) close -1.04%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,500 전일대비 3,500 등락률 -1.50% 거래량 506,968 전일가 234,000 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성그룹株 펀드 수익률, 현대차의 절반현대차, 이시간 주가 -1.07%.... 최근 5일 기관 26만 4850주 순매도‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (-1.50%) 등도 약세다.

같은 시간 코스닥 지수는 2.66포인트(0.28%) 하락한 937.96을 기록 중이다. 개인이 2198억원 상당을 순매수했고, 외국인(-1062억원)과 기관(-992억원)은 매도세를 보였다.

코스닥 상위 종목 중에선 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 153,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 163,993 전일가 153,700 2021.03.17 14:32 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장코스피 '혼조'.. 개인 순매수에도 등락 반복 close (0.26%)과 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,400 전일대비 500 등락률 +0.98% 거래량 371,270 전일가 50,900 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close (0.98%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 3,000 등락률 +2.29% 거래량 453,894 전일가 131,000 2021.03.17 14:32 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장[클릭 e종목]"씨젠, 올 매출액 전년比 24% 증가 전망 ...싸도 너무 싼 주가" close (2.44%) 등이 상승 중이고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,400 전일대비 2,400 등락률 -1.88% 거래량 541,156 전일가 127,800 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 210억원 규모 트룩시마 공급계약연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승 close (-2.35%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,200 전일대비 2,500 등락률 -1.64% 거래량 113,007 전일가 152,700 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close (2.16%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 300,300 전일대비 8,900 등락률 -2.88% 거래량 38,656 전일가 309,200 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close (-2.78%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 315,300 전일대비 7,800 등락률 -2.41% 거래량 35,712 전일가 323,100 2021.03.17 14:33 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close (-3.13%) 등 내림세를 기록하고 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr