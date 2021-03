호남대, 원스톱 취업준비 ‘AI면접 체험존’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 재학생들의 원스톱 취업준비를 돕기 위해 ‘AI면접 무료 체험존’을 운영한다고 17일 밝혔다.

AI면접 무료 체험존에서는 자기소개서 작성 시 불거질 수 있는 문구 표절 검사를 비롯해 빅데이터 기반의 AI를 활용한 지원자의 직무 적합도와 직무 역량 분석 및 첨삭이 가능하다.

또 기본 면접, 상황 대처, 심화 면접 3가지로 구성된 ‘AI 면접 존’, AI역량검사의 모든 단계를 실전과 동일한 환경에서 체험할 수 있는 ‘AI 채용 존’으로 다채롭게 꾸며져 있다.

취업을 희망하는 학생 누구나 무료로 이용 가능하며, 호남대 포털에 로그인 후 화면 좌측 AI면접 무료체험존을 클릭하면 된다.

김은아 호남대 대학일자리센터장은 “AI면접 무료체험존은 자기소개서 작성과 면접역량 강화 지원까지 취업준비에 필요한 모든 과정을 한 번에 해결할 수 있도록 구성했다”고 말했다.

