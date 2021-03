러비더비, ㈜비앤비코리아와 스킨케어 브랜드 ‘더마팩토리’ 협업해 런칭

코스메틱 브랜드 러비더비는 ㈜비앤비코리아와 협업을 통해 합리적 스킨케어 브랜드 ‘더마팩토리(DermaFactory)’를 런칭했다고 밝혔다.

더마코스메틱의 ‘더마(Derma)’에 ‘팩토리(Factory)’를 더한 합성어로 만들어진 이름의 ‘더마팩토리’는 화려한 거품이나 가격만 높이는 불필요한 요소는 모두 제외하고 군더더기 없이 합리적이고 실용적인 더마 스킨케어를 지향하는 브랜드의 의미를 담았으며 ‘비싼 제품이 좋을 것이라는 고정관념을 바꾸고 가격과는 상관없이 좋은 제품은 좋다는 것을 알리겠다’는 점을 목표로 런칭됐다는 것이 업체 설명이다.

유통마진과 패키지비용, 광고비, 불필요한 성분, 임상비 등 화장품 가격을 높이는 숨겨진 비용들을 모두 제거하고 꼭 필요한 것만으로 채워 합리적인 가격으로 다가간다는 포부다.

처음 선보인 제품들은 ‘EDLP(Every Day Low Price) 라인’과 ‘고효능 라인’ 두 가지로써 각 EDLP 라인 4종, 고효능 라인 6종의 총 10종이다. 이들은 유효성분 고함량에도 만원 미만의 합리적이면서 파격적인 가격대로 구성됐다는 점이 특징이다.

‘Every Day Low price’의 약자인 EDLP 라인은 더마팩토리만의 특별한 초저가 스킨케어 라인으로 더마팩토리만의 철학과 이념을 가장 잘 드러내는 대표 라인으로 준비됐다. 출시 제품은 ‘어성초 84% 에센스토너’, ‘어성초 71% 크림’, ‘어성초 92% 클렌징 워터’, ‘어성초 24% 클렌징 폼’의 4종이며 모두 정제수 대신 어성초추출물을 넣었고 꼭 필요한 부자재만 사용해 단가를 대폭 낮췄다.

고효능 라인은 세럼 2종, 크림 2종, 파우더 2종으로 구성됐다.

특히 화장품 ODM&OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아와의 긴밀한 협업이 이상적이고 합리적인 스킨케어 브랜드를 탄생시킬 수 있던 배경이었음을 러비더비 측은 전했다. 관계자는 “대형마트의 PB제품이 합리적 가격에도 품질이 좋은 것처럼 더마팩토리 제품 역시 합리적 가격대에도 품질이 좋다는 걸 알리고 싶다”고 밝혔다. 또한 ㈜비앤비코리아 관계자는 “긴밀한 협업을 통해 세상에 없던 스마트하고 합리적인 스킨케어 제품이 탄생할 수 있었으며, 지속적 협업을 통해 더욱 혁신적인 제품을 개발하여 더마팩토리가 국내 최고의 브랜드가 될 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 전했다.

금번 신제품은 더마팩토리 공식몰에서 만나볼 수 있으며, 오는 3월 26일까지 런칭기념 할인 이벤트도 진행 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr