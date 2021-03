카카오뱅크-카카오페이, 중금리·중신용자 대출 강화를 위한 데이터 협력

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크와 카카오페이가 각 사의 신용평가모형 개발 및 고도화를 위한 데이터 협력에 나선다.

카카오뱅크와 카카오페이는 각 사로부터 필요한 데이터를 받아 분석해 실제 신용평가모형에 반영할 계획이라고 17일 밝혔다.

카카오페이는 카카오페이 서비스 내에서 발생한 결제 및 고객 행동 데이터를 카카오뱅크에 제공하고, 카카오뱅크는 대출, 수신 데이터 등을 카카오페이에 제공하는 방식으로 진행한다. 각 사의 제휴사 관련 정보는 일체 공유하지 않는다.

양사는 이번 데이터 협력으로 고객들에게 신용서비스를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

카카오뱅크는 카카오페이 데이터를 현재의 신용평가모형을 고도화 및 사회초년생과 같은 금융이력부족 고객·중신용 고객들에게 합리적인 대출 금리와 한도 등을 제공할 수 있는 신용평가모형 개발에 활용한다. 올 하반기에 새로 선보일 카카오뱅크의 중금리·중신용 상품에는 카카오페이와의 데이터 분석이 반영된 신용평가모형이 적용될 예정이다.

카카오페이는 금융이력부족 고객을 위해 준비하고 있는 대안신용평가모형에 카카오뱅크의 데이터를 결합해 더욱 정확하고 정교한 평가모형을 완성한다. 대안신용평가모형은 카카오페이의 후불결제 서비스에 우선 적용되며, 다른 금융사들과도 데이터 상호 교환 등 협력을 추진해 더욱 혁신적이고 고도화된 서비스를 제공할 계획이다.

이번 데이터협력은 관련법에 따라 개인 정보의 일부 또는 전부를 삭제해 특정 개인을 알아볼 수 없도록 가명 처리해 진행한다. 각 사가 제공하는 가명 정보는 양사로 직접 전달하지 않고 제3의 전문기관을 통해 데이터 결합이 이뤄진다.

두 회사는 각각 가명 처리한 정보를 금융보안원으로 전달하고 보안원은 양사로부터 받은 정보를 결합한다. 이후 적정성 심의를 거쳐 금융보안원이 결합된 데이터를 카카오뱅크와 카카오페이에 제공하는 방식이다.

지난해 하반기부터 양사는 금융정보 및 비금융정보의 결합을 통한 분석을 통해 신용평가모형 개발 및 고도화 가능성에 공감하고 실무적인 방안을 논의해왔다.

카카오뱅크와 카카오페이는 이번 데이터 협력을 시작으로 카카오 주요 계열사와도 데이터 협력에 나설 계획이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr