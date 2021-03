성남시, 1인가구 동아리 활동비 월 3만원 지원

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 30%에 달하는 1인 가구의 고립을 막고, 사회적 관계망 형성을 돕기 위해 동아리 활동을 지원한다.

성남시는 다음 달 2일까지 '같이 놀자~성남시 1인 가구 동아리 지원사업' 참여 신청을 받는다고 17일 밝혔다.

신청 자격은 19세 이상의 성남시민 4~8명이 모여 봉사, 재능 나눔, 여가, 문화, 운동, 친목 활동을 하는 모임이다.

시는 이들 모임이 결성한 동아리에 회원 1명당 월 3만원 이내의 활동비를 지급한다.

활동비 사용 범위는 강사 섭외비, 시외 교통비, 숙박비, 문화시설 입장료, 식사비, 다과비, 사업 집행비 등이다.

모임ㆍ활동 등의 공간이 필요할 경우 무료로 사용할 수 있는 장소도 지원한다.

지원을 받으려면 성남시 홈페이지(공고)에 있는 신청서와 성남시 1인 가구 동아리 사업계획서, 개인정보제공 및 활용 동의서 등의 서류를 기한 내 시청 6층 복지정책과에 직접 내거나 담당자 이메일(rosemind@korea.kr)로 보내면 된다.

시는 동아리의 지속 활동 여부, 고립 예방의 긍정적 효과 등을 심사해 10~15개의 지원 동아리를 선정한다.

선정된 동아리는 오는 5월부터 11월 말까지 사업 기간에 최소 월 1회 이상 정기적으로 활동을 하고서 매달 활동사진을 붙인 보고서를 시에 제출해야 한다.

성남지역 전체 36만1413가구 중에서 1인 가구 수는 10만8148가구다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr