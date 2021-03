[아시아경제 임혜선 기자] △장수길 씨 별세, 정숙향 씨 남편상, 장혜진(신세계인터내셔날 상무)·우진 씨 부친상, 김영궁(SK텔레콤 팀장) 씨 빙부상, 최정아 씨 시부상 = 16일 별세, 포항시민 전문장례식장 특 3호실, 발인 18일 오전 11시, 장지포항시립화장장, 054-253-4444

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr