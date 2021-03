지난해 항공운송 수출, 역대 최고 35.7%…해상운송은 줄어

[아시아경제 김흥순 기자] 지난해 항공운송 수출 비중이 역대 최고치인 35.7%를 기록했다는 조사 결과가 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 '2020년 항공 및 해상 수출물류 동향과 시사점'에 따르면 지난해 우리나라 총 수출은 5125억 달러였고 항공운송 수출이 전체의 35.7%인 1830억 달러, 해상운송은 63.5%인 3258억 달러로 집계됐다. 2019년과 비교해 항공운송 비중은 5.4%p 증가해 사상 최고치를 기록한 반면 해상운송 비중은 5.6%p 감소했다.

항공화물 수출이 증가한 데에는 반도체, 차세대 대용량 저장장치인 SSD, 유기발광다이오드(OLED) 등 IT 제품·의약품과 같이 가벼우면서도 부가가치가 높은 제품들의 수출이 증가한 영향으로 풀이된다. 지난해 의약품과 컴퓨터의 항공수출은 각각 전년대비 79.7%와 77.3% 증가했고 평판디스플레이(21.6%), 반도체(15.8%) 등도 크게 늘었다.

해상운송은 코로나19로 운임 급등, 항만 적체, 공(空) 컨테이너 부족 등의 문제가 생겨 중화학제품을 중심으로 해상운송 수출이 급감했다. 특히 해상운송 비중이 98%가 넘는 석유제품, 철강, 자동차 등의 해상운송 수출이 각각 40.6%, 14.7%, 13.3%씩 감소했다. 평판디스플레이의 경우 2019년에는 해상운송 수출액이 항공운송보다 64억 달러 많았으나 2020년 11억 달러로 격차가 줄었다.

주요국 경기 회복에 힘입어 국제 교역량과 우리 수출도 확대될 것으로 예상되는 가운데 물동량 증가·백신 운송수요 증가·유가 상승 등으로 인한 운임 강세와 항만 물류 적체해소 지연 등 물류 애로는 당분간 지속될 것으로 전망됐다. 최근 국제무역통상연구원이 국내 수출기업 945개사를 대상으로 설문조사한 결과 기업들은 올해 2분기 가장 어려움이 클 것으로 예상되는 요인으로 '원재료 가격 상승'(21.0%)에 이어 '물류비용 상승'(20.3%)을 꼽았다.

강성은 무역협회 연구원은 "수출 기업들의 물류 애로 해소를 위해서는 과도한 운임인상을 억제하고 공(空) 컨테이너 공급을 확대해 적기 운송이 가능하도록 하는 지원이 필요하다"고 말했다.

