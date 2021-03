▲차안님 씨 별세, 김진석(LG전자 동두천 지점장)·경록(YTN 광주지국 영상취재부장)씨 모친상, 신용윤(JS 부동산중개 전무)·이석(세종시 도담중학교 교장)씨 장모상 = 15일 오후, 광주광역시 만평장례식장, 발인 17일 오전 8시. 010-5214-1329

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr