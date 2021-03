[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남 지역에 15~16일 비소식이 예보됐다.

광주지방기상청은 북서쪽에서 다가오는 기압골 영향으로 이날 저녁부터 내리기 시작한 비가 다음날 새벽 그칠 것으로 전망했다.

이 기간 예상 강수량은 5~10㎜다.

16일 기온은 전날보다 4~6℃ 오른 10℃ 내외로 예상된다.

아침 최저기온은 7~12℃, 낮 최고기온은 11~20℃다.

비가 그친 뒤 중국발 황사가 유입될 것으로 보인다.

중국 내몽골과 고비 사막부근에서 발원한 이번 황사는 16일 광주·전남 전 지역에서 관측될 것으로 예상된다.

광주기상청 관계자는 “비가 내리는 동안 가시거리가 짧고 도로가 미끄러워 교통안전에 유의하길 바란다”면서 “황사도 관측되는 곳이 있겠으니, 노약자와 호흡기 질환자 등은 외출을 자제하길 바란다”고 당부했다.

