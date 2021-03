손원제 한겨레 논설위원, 검찰총장추천위원 사퇴

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 전 검찰총장의 후임 인선을 위한 검찰총장후보추천위원회(후보추천위)의 비당연직 위원인 손원제 한겨레 논설위원이 사의를 표했다. 법무부는 새 위원을 선임하기 위한 절차에 들어갔다.

15일 법무부는 "손 위원으로부터 후보추천위원 사의를 공식 확인했다"며 "새로운 위원을 선임하기 위한 절차를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

검찰청법에 따르면 후보추천위는 위원장 1명을 포함, 총 9명의 위원으로 구성된다. 앞서 법무부는 지난 11일 후보추천위의 비당연직 4명에 손 위원 외에 박상기 전 법무부 장관(위원장)과 안진 전남대 교수, 길태기 전 법무부 차관을 위촉했다. 당연직 5명은 김형두 법원행정처 차장, 이종엽 대한변호사협회장, 한기정 법학전문대학원협의회 이사장, 정영환 한국법학교수회장, 이정수 법무부 검찰국장이다.

손 위원은 현직 언론인으로서 정치·사회적 갈등이 첨예한 검찰총장 후임 인선에 참여하는 것에 부담을 느낀 것으로 알려졌다. 이에 법무부는 손 위원을 대체할 비당연직 위원 선임 작업에 들어갔다. 다만 비당연직 위원 선임에 특별한 절차가 필요한 것은 아니다.

한편 후보추천위는 이날부터 오는 22일까지 국민에게 검찰총장 제청 대상자로 적합하다고 생각하는 사람을 천거받는 작업에 들어갔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr