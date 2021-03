'여신강림' 이어 '빈센조'까지 중국 PPL 논란…방송가 "불가피한 선택"

"비빔밥이 중국 음식?" 시청자 불편

[아시아경제 김봉주 기자] tvN 드라마 '여신강림'에 이어 '빈센조'까지 중국 제품 간접광고(PPL)가 등장해 시청자들의 비판이 거세다.

지난 14일 방송된 tvN '빈센조' 8회에는 빈센조(송중기 분)와 홍차영(전여빈 분)이 비빔밥 종류의 중국산 인스턴트 제품을 먹는 장면이 담겼다.

최근 일부 중국인이 김치와 한복을 자신들의 문화라고 주장해 중국에 대한 반감이 높은 상황에서까지 중국 제품을 광고해야 하나 하는 시청자들의 지적이 빗발치고 있다.

중국 PPL 논란은 '빈센조' 뿐이 아니다. 지난달 종영한 tvN 드라마 '여신강림'에서도 편의점에서 컵라면 훠궈를 먹는 장면, 중국어로 된 버스정류장 광고가 나오는 장면 등이 여러 차례 등장했다.

특히 시청자들은 '빈센조'에서 "한국의 전통음식인 비빔밥이 중국 제품으로 등장했다"며 불만을 토로하고 있다.

방송사 및 드라마 제작사는 국내 드라마 시장이 위축된 상황에서 제작비를 메우기 위한 불가피한 선택이라는 입장이다.

한 방송사 관계자는 "드라마는 하면 할수록 마이너스가 되는 상황이라 PPL로 손실을 메꿀 수밖에 없다. PPL을 골라서 받을 수 있는 상황이 아니다"라고 전했다.

이어 "드라마 시장의 판세가 글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 쪽으로 기울어지면서 국내 시장이 더 어려워졌다"고 설명했다.

방송 관련 한 전문가는 "PPL 없이 드라마 제작이 어려운 게 현실"이라면서도 "PPL을 넣을 수밖에 없는 상황이지만, 중국 PPL에 대한 시청자들의 저항이 거세져 드라마에 악영향을 미칠 정도라면 빼야 한다"고 조언했다.

또 한국 드라마에 중국 제품이 등장한 배경에 대해 "중화권 사람들도 한국 드라마를 많이 시청하기 때문에 한국에서 판매되는 제품이 아니더라도 중화권 시장에서 광고 효과가 충분히 발휘된다"고 분석했다.

