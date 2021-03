서울시, '학교보안관' '고화소CCTV' '스쿨버스' 3종 사업에 400억 투입

‘학교보안관’ 전 국공립 초교 및 특수학교 597개교에 배치

저화소CCTV 4090대 내년까지 고화소로 전량교체

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 3월 개학과 함께 학교 안팎의 안전을 담당하는 학교보안관 1263명을 모든 국공립 초등학교와 특수학교에 배치를 마무리하고 내년까지 전 초·중·고교 내 폐쇄회로(cc)TV 기기를 100% 고화소로 교체한다. 또한 통학 환경이 열악한 57개 공립학교엔 ‘스쿨버스’ 운영을 지원한다.

16일 서울시는 코로나19 장기화와 시시각각 바뀌는 방역상황으로 학사일정의 불확실성이 계속되고 있는 가운데 학교안전 지원사업 3종을 추진한다고 밝혔다. 이를 위해 안정적인 학사운영을 지원하고, 학생들의 안전한 학교생활과 등하굣길을 만들어간다는 목표다. 시는 전액 시비사업으로 총 400억 원을 투입할 방침이다.

학교안전 지원사업 3종은 ▲학교보안관 배치·운영 ▲저화소 CCTV → 고화소 CCTV로 전면 교체 ▲통학여건 열악 공립초등학교에 스쿨버스 지원 등이 골자다. 상대적으로 안전에 취약한 초등학교(국공립)와 특수학교 총 597개교에는 학교보안관 1263명을 배치했다. 학교 최일선에서 외부인 출입통제, 등하교 지도, 학교폭력 예방 등 학생들의 안전한 학교생활을 지원하는 전담인력이다.

서울시는 학교당 기본 2명의 학교보안관 배치를 원칙으로 하되 안전에 취약하거나 대규모 학교의 경우 1명을 추가 배치하는 등 탄력적으로 운영한다. 현재 사회적거리두기 단계와 학교상황에 맞춰 학사운영이 이뤄지고 있지만 등교수업이 확대될 경우 학생보호인력으로써 학교보안관의 역할이 더욱 중요해질 전망이다. 특히 올해는 학교보안관 운영 내실화를 위해 체력측정 기준을 강화하고, 전문성 강화를 위한 교육도 정기적으로 실시한다. 경제적 소외계층의 채용기회를 확대하기 위해 저소득층 채용가점(5점)도 신설했다.

아울러 서울시내 초·중·고등학교와 특수?각종학교에 설치된 저화소CCTV를 내년까지 모두 고화소CCTV로 전량 교체한다. 시는 고화소 CCTV가 학교폭력 발생 가능성을 억제하는 효과가 확인되고 있는 만큼 100% 설치 완료해 학교 내 안전사고와 각종 범죄예방에 나선다는 계획이다.

현재 서울시내 학교에 설치된 전체 CCTV(4만 2385대) 가운데 저화소는 4090대로 9.6%에 이른다. 서울시는 올해와 내년 각각 2045대씩 교체해 내년까지 고화소CCTV 설치율 100%를 달성한다는 계획이다. 현재 100만 화소 미만의 노후 CCTV 보유 비율이 높은 학교 중 230개교를 최종 선정했다. 학교별 저화소 CCTV 보유대수 등을 고려해 300만~1200만 원을 차등 지원한다.

학교 주변 통학환경이 열악한 57개 공립초등학교에 스쿨버스 운영도 지원한다. 57개교는 대부분 등하굣길에 대규모 공사가 진행 중이거나 교통이 혼잡하거나 인적이 드문 곳들로, 통학 시 위험에 노출될 우려가 크다. 시는 올해는 지원 대상 학교에 버스임차비, 운전자?동승보호자 인건비 등 평균 6600만원을 지원한다.

이대현 서울시 평생교육국장은 “코로나19 상황 속에서 3월 개학을 맞은 학생들이 올해는 확대된 등교수업을 받을 수 있도록 안전사고 예방에 각별히 신경 쓰고 있다”며 “동시에 어려움을 겪고 있는 학부모들이 보다 안심하고 자녀의 교육을 맡길 수 있는 안전한 서울을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr