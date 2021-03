[아시아경제 박지환 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 303,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 367,177 전일가 303,500 2021.03.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 국내 13개사와 손잡고 車 SW플랫폼 국산화 추진루시드, 니콜라 등 'SPAC의 파라독스'현대모비스 "수소연료전지 사업 관련 아직 결정된 바 없어" close 는 아산공장 생산을 재개한다고 15일 공시했다.

생산재개 분야는 자동차 신품 부품 제조업이다. 이 분야 매출액은 9966억원 규모다. 이는 2019년 전체 매출액의 2.62%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr