김종인 "토론 못 하는 후보 안 돼" 안철수 "옹고집에 野 지지자 한숨"

安 "단일화 일정 맞추자는 것 뿐…토론 피한 사실 없다"

金 "자기 당 기호와 이름 내걸어야, 자연인 후보 아니다"

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 서울시장 후보는 15일 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 "토론도 제대로 할 수 없는 사람이 서울시장 후보 될 수 없다"고 지적한 것에 대해 "정말 모욕적"이라고 반발했다.

안 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "저는 단일화 일정에 맞춰 토론을 하자고 했을 뿐, 토론을 피한 사실이 없다"며 "어디서 엉뚱한 소리를 듣고 엉뚱한 말씀을 하시는지, 도대체 그 의도가 무엇인지 알 수가 없다"고 말했다.

이어 "야권 단일화 상대에게는 서로 존중하는 것이 단일화 취지에도 맞고 양쪽 지지층을 뭉쳐 시너지를 낼 수 있다는 것이 상식 아니겠습니까"라며 "많은 야권 지지자들이 김 위원장의 그런 옹고집과 감정적 발언에 한숨을 쉬고 있다는 것을 알아주셨으면 한다"고 지적했다.

김 위원장은 앞서 안 후보를 겨냥해 "토론도 제대로 할 수 없는 사람이 서울시장 후보 될 수 없다"고 말했다. 또 선거 출마 시 '당명, 기호를 빼자'는 안 후보 측 주장에 대해서도 "그렇게 자신 없는 사람이 무슨 출마를 하려고 하냐"고 했다.

김 비대위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 열린 당 중앙선거대책위원회 서울동행 1차 회의에서 "단일화 과정 속에서 후보들 간에 일정한 토론을 해야 한다는 건 당연한 거라 생각한다"며 "이런 걸(토론) 피하는 협상은 이뤄질 수 없다"고 밝혔다.

이어 '당명, 기호 표기'에 대해선 "우리 당은 오세훈 서울시장 후보를 기호 2번 국민의힘 오세훈 후보로 정한 거지 자연인 오세훈이 아니다"라며 "상대방도 마찬가지, 자기 당 기호와 이름 내거는 후보지 어느 자연인 후보가 아니다"라고 강조했다.

