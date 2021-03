수출입銀, 중기회로 중소중견기업금융본부 이전

방문규 행장 “포스트 코로나 시대 대비, 올해 중소중견기업에 29조원 공급”

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행(이하 ‘수은’)은 15일 중소기업에 대한 맞춤형 금융서비스 제공과 접근 편의성을 높이기 위해 중소중견기업금융본부를 여의도 중소기업중앙회 건물로 이전했다고 밝혔다.

이날 본부 이전을 축하하기 위해 개최된 현판 제막식에는 방문규 수은 행장, 윤후덕 국회 기획재정위원장, 김기문 중소기업중앙회장, 장승국 소부장 강소기업 100 협의회장 등이 참석했다. 행사 직후에는 김경자 수은 부행장과 장승국 소부장 강소기업 100 협의회장이 경쟁력 있는 강소기업 발굴 및 금융지원 확대를 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.

수은은 새로 이전한 본부 사무실에 고객상담실을 설치하고, 온라인 화상 상담이 가능한 비대면 상담시스템도 도입하는 등 온·오프라인에서 수출중소기업들이 신속하고 편리한 금융을 제공받을 수 있는 여건을 조성했다. 신용도와 담보력이 부족한 수출초기기업의 자금조달 어려움을 적극 돕기 위해 ‘성장지원팀’도 본부내에 신설했다.

방문규 행장은 “올해 수은은 벤처·스타트업 등 우리 수출 초기기업에 든든한 금융디딤돌이 되도록 노력하겠다”면서 “포스트 코로나 시대를 대비해 우리 중소중견기업이 조속히 수출생태계를 복원할 수 있도록 약 29조원의 자금을 중소중견기업에 공급할 계획"이라고 말했다.

윤후덕 위원장은 “국내 소재·부품·장비 분야, K-뉴딜 분야의 중소기업이 국산화를 넘어 세계화를 지향해야 한다”면서 “수은의 중소여신 조직이 새로운 둥지를 틀고, 수출초기기업 지원팀 신설 등 조직을 확대한 만큼 우리 중소기업에 꼭 필요한 금융조력자가 되어주길 기대한다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr