지방과학기술 진흥에 6兆 투입…지방비 재원은 '절반이하'

과기정통부, 2021 시행계획 의결

[아시아경제 차민영 기자] 올해 지방과학기술 진흥을 위해 총 6조411억원의 예산이 투입된다. 이 중 지방비 재원 비중은 전체 41.6%에 그쳐 절반 이하 수준을 유지했다.

과학기술정보통신부는 지방과학기술진흥종합계획 2020년 추진실적 및 2021년 시행계획을 지방과학기술진흥협의회를 통해 의결했다고 15일 밝혔다.

올해 지방과학기술 진흥을 위해 지원되는 정부 및 17개 지방자치단체 예산은 총 6조411억원으로 2020년도 5조7253억원에 비해 5.5% 증가한 금액이다.

재원별로는 국비 2조9795억원(49.3%), 지방비 2조5142억원(41.6%), 기타 민간부문이 5473억원(9.1%)이다. 지방비 재원은 작년 대비 10.5% 증액됐다.

17개 지자체의 평균 지원규모는 3554억원이며, 광주광역시 5728억원, 전라북도 5536억원, 대구광역시 5181억원 순으로 높게 나타났다. 반대로 세종(570억원), 인천(853억원), 제주(1681억원), 경기(1965억원), 강원(2072억원) 등은 하위권에 속했다.

중점추진과제별로 보면 지역기업의 기술역량 확보를 위한 투자 (1조4362억원), 지역 혁신클러스터 고도화(1조4502억원)에 대한 지원이 많은 부분을 차지하였다.

이 중 지방정부의 R&D기획·평가 역량 확충 예산은 1307억원에서 1809억원으로 39.2% 늘었다. 지역 공공기관 및 시민사회의 지역혁신 역할 강화에 7109억원에서 9929억원으로 38.1% 늘어난 금액이 투자된다.

사업유형별로는 지역의 과학기술 기반조성에 2조1771억원이 쓰여 36%를 차지한다. 기업지원 및 기술이전에는 1조3695억원(22.7%)가 투입되고 기술개발에는 1조3649억원(22.6%)이 사용된다.

한편, 작년 지원 실적은 5조7253억원으로 2019년도 4조6601억원에 비해 약 22.9% 늘었다.

과기정통부는 과학기술기본법에 따라 지방과학기술진흥종합계획을 5년 단위로 수립하고, 매년 전년도 지원 실적과 당해 연도 지원계획을 지방자치단체로부터 제출받아 시행계획을 수립해 오고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr