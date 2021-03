뉴스토마토가 15일 신임 뉴스룸 편집국장에 이승형 산업부국장을 임명했다.

이 신임국장은 1995년 문화일보에서 기자생활을 시작한 뒤 참여정부 대통령비서실 행정관, 이데일리, 머니투데이 사회부장 등을 거쳐 뉴스토마토 편집국 부국장 겸 산업1부장으로 일해왔다.