[아시아경제 장효원 기자] 에이프로젠KIC가 계열사인 에이프로젠이 해외 상장을 준비하고 있다는 소식에 급등세다.

15일 오전 10시2분 기준 에이프로젠KIC는 전일 대비 23.24% 상승한 2365원에 거래되고 있다.

앞서 한 매체에 따르면 에이프로젠은 지난해 11월 노무라증권과 포괄적 자문계약을 맺은 후 해외 IPO를 검토하고 있다. 미국 나스닥 시장을 비롯해 일본, 싱가포르 등을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다.

