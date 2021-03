경북도, '고졸청년 채용' 中企에 매월 인건비 160만원씩 지원

'고졸청년 희망사리디사업' 프로그램 … 올해 24명 선발·최대 2년간 후원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 청년 신규 채용 중소기업에 인건비를 지원하는 '고졸청년 희망사다리사업'을 실시한다고 15일 밝혔다.

행정안전부 지역주도형 청년일자리사업의 일환으로 진행되는 이 사업은 최종학력이 고졸이거나 이와 동등한 학력을 인정받은 만 39세 이하 미취업 청년을 신규 채용하는 기업에 인건비를 지원하는 프로그램이다.

참여기업 모집 기한은 15일부터 26일까지다. 모집 규모는 미취업 청년 24명으로, 참여기업 당 최대 2명까지 지원 가능하다. 사업 신청은 경상북도경제진흥원에서 가능하다.

지원대상자로 선정된 기업은 신규 채용 청년근로자 인건비를 매월 160만원씩 최대 24개월까지 지원받는다. 고용된 청년에게는 직무역량 강화 교육, 네트워킹 등을 지원한다.

지난해에는 기업 49개사, 청년 57명이 지원을 받았다. 우수한 고졸 청년들에게 보다 많은 기회를 열어주고, 고졸 청년 채용을 촉진하여 일자리 미스매치 현상 완화에 기여했다는 평가를 받았다.

박시균 경북도 청년정책관은 "기업에 실질적인 임금 지원을 통해 기업의 채용 부담을 최소화, 코로나19로 취업문이 더욱 좁아진 고용시장에 활력을 불어넣길 기대한다"고 전했다.

