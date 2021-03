아시아나항공, 마일리지 유효기간 1년 더 연장

[아시아경제 김혜원 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,150 2021.03.15 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 통합 방역 프로그램 시행…코로나 관리 강화아시아나항공, 'A380 관광비행' 이용시 롯데호텔 숙박 할인아시아나항공, 우수고객 개인정보 일부 유출 close 이 올해 유효기간이 끝나는 마일리지의 유효기간을 내년 말까지 연장한다.

아시아나항공은 코로나19 상황이 지속돼 항공편 운항이 대폭 축소됨에 따라 지난해에 이어 마일리지 유효기간을 1년 동안 추가 연장했다고 15일 밝혔다. 올해 말 소멸 예정이었던 마일리지에 한해 2022년 12월 31일까지 사용이 가능하게 됐다.

아시아나항공은 "현재 국제선 항공편 운항이 제한적이고, 각 국의 입출국 규정과 격리 조건이 까다로워 고객들의 마일리지 사용이 어려운 점을 충분히 공감해 유효기간을 연장하기로 했다"며 "상황이 호전되는 대로 운항을 늘려 마일리지 항공권 구매에 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

아시아나항공은 국내선 항공권을 마일리지로 구매 시 일부를 다시 되돌려 주는 '페이백' 프로모션도 실시한다. 3월 8일부터 4월 16일 사이에 국내선 마일리지 항공권을 구매하고 3월 10일부터 4월 30일까지 탑승한 고객이 대상이다. 홈페이지에서 해당 이벤트에 참여하면 20% 마일리지를 되돌려 받을 수 있고, 추첨을 통해 일부 회원에게는 최대 50~100%까지 돌려준다.

A380 무착륙 국제선 관광비행에서도 마일리지 티켓을 구매할 수 있다. 이코노미 좌석의 경우 3월부터는 33% 할인이 적용된 2만 마일리지 공제로 이용이 가능하다.

아시아나항공은 우수회원(골드, 다이아몬드, 다이아몬드 플러스) 자격 유지 기간도 일시적으로 12개월 추가 연장한다. 이에 따라 올해 12월 31일까지 우수회원 자격 유지 기간을 12개월 추가 연장해 36개월로 확대한다.

