'구미 3세 여아' 친모 남편 "아내 임신·출산 몰랐다" 진술

[아시아경제 허미담 기자] 경북 구미의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3세 여아의 친모 석모(48)씨의 남편 A씨가 아내의 임신과 출산을 몰랐다고 주장해 파문이 일고 있다.

14일 경북 구미경찰서에 따르면 A씨는 참고인 조사에서 아내가 임신과 출산을 한 사실을 전혀 알지 못했다고 진술했다. 부부가 같은 빌라에 살지만, 애정이 돈독하지 않은 사이라서 이런 상황이 나온 것으로 경찰은 파악했다.

경찰은 지난 8일부터 프로파일러 3명을 투입해 석씨의 범행 내용을 파악하려 했으나 별다른 성과를 얻지 못했다.

석씨는 딸 김모(22)씨가 출산한 아이와 자신의 아이를 바꾸지 않았고, 심지어 자신은 딸을 낳은 적이 없다며 범행을 부인하고 있는 상태다.

그러나 경찰은 유전자(DNA) 검사를 통해 석씨가 숨진 3세 여아의 친모이고, 남편 A씨의 아이가 아니란 것을 확인했다.

김씨는 2018년 3월8일 딸을 출산했고, 석씨는 이보다 조금 이른 시점에 딸을 출산한 것으로 추정된다. 다만 김씨는 구미시 인의동 산부인과 병원에서 출산한 기록이 있지만, 석씨는 구미지역 내 병원에 출산 기록이 없다.

경찰은 석씨가 출산한 여아를 큰딸에게 맡기고, 큰딸이 낳은 여아는 유기했을 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 이 과정에서 공범이 있을 가능성을 두고 수사 중이다.

앞서 경찰은 숨진 여아의 친부를 찾기 위해 석씨의 내연남 2명을 상대로 유전자 검사를 진행했으나 이들 모두 친부가 아닌 것으로 확인됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr