민주당 "박형준 후보 선대본부장 엘시티 특혜 의혹"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 박형준 국민의힘 부산시장 후보 선거대책본부장의 해운대 엘시티(LCT) 특혜분양 연루 의혹을 제기했다.

민주당 부산지역 정·관·경 토착비리 조사 특별위원회 간사인 장경태 의원은 14일 기자회견을 통해 "특위는 3월 초 해운대 LCT 특혜분양 명단을 확보했다"면서 "특혜분양을 청탁한 사람의 이름, 회사와 직함, 휴대폰 번호, 희망하는 층 및 호실, 지인 관계 등이 모두 기록되어 있는 매우 신빙성이 높은 자료"라고 했다.

특위는 1443세대의 해운대 LCT 등기부 전체를 열람하고 취합해 특혜분양 명단과 대조 작업을 실시했다고 한다. 장 의원은 "전 세대를 대조한 결과, 부산지방법원 법원장, 방송사 임원, 경남지역 상공회의소 회장 출신 등 유력가 본인의 명의나 관계회사 명의로 소유하고 있는 세대를 12곳 이상 확인했다"면서 "가족으로 추정되는 인물이나 동명의 나이 때가 비슷한 인물들까지 감안한다면 30여 세대에 이른다"고 했다.

이어 "특히 지난 1월 6일 국민의힘 박형준 후보 캠프의 선대본부장으로 영입된 KBS부산총국장 출신의 조모씨는 2015년 10월 28일 A동 83층 호실을 매매한 것으로 파악됐다"면서 "특혜분양 명단의 회사 및 직함, 연락처 모두 조 선대본부장과 일치하며, 해운대 LCT 청약 계약이 2015년 10월 28일부터 31일 오전까지 이루어진 점으로 보아 조 선대본부장의 특혜분양 의혹은 더욱 의심이 된다"고 했다.

장 의원은 "현재 조 선대본부장이 매입한 아파트는 시세 35억원에 거래되고 있어 분양가 대비 15~20억원의 시세차익을 얻을 것으로 보인다. 이는 명백한 특혜이자, 투기"라고 주장했다.

그러면서 "특위에 박형준 후보 및 그 일가의 10여 가지의 비리, 비위 의혹이 제보되고 있다. 그 중 상당수는 사실이 확인되었다. 앞으로 특위에서는 그 의혹에 대해 순차적으로 공개할 예정"이라고 했다.

장 의원은 "박형준 후보는 상당수의 비리·비위 의혹과 최측근 등의 해운대 LCT 특혜분양 연루에 대해 부산시민 앞에서 사죄하라"면서 "비리종합세트 박형준 후보는 더 이상의 오명을 남기지 말고 즉각 부산시장 후보직을 사퇴하시길 바란다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr