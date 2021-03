[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 천주교 대구대교구 제8대 교구장을 지낸 이문희(바울로) 대주교가 14일 새벽 1시20분께 향년 85세로 선종했다.

1986년부터 21년 동안 대구대교구장으로 봉직한 바울로 대주교는 그간 대구가톨릭병원장, 학교법인 선목학원 이사장, 한국천주교주교회의 의장 등을 역임했다.

1935년 대구에서 출생한 바울로 대주교는 37세인 1972년 한국 최연소 주교로 서품된 뒤 1986년 7월 5일 제8대 대구대교구장에 올랐다.

빈소는 주교좌 계산성당과 각 본당에 마련된다. 장례미사는 오는 17일 오전 10시30분 주교좌 범어대성당 대성전에서 열린다.

