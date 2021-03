연임 성공한 배재훈 사장, HMM 수익성 강화 집중

[아시아경제 이동우 기자] 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 사장이 1년 더 회사를 이끌며 수익성 강화에 나선다.

14일 업계에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 은 오는 26일 주주총회를 통해 배 사장의 재선임 안건을 결의한다. 앞서 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 의 최대주주인 산업은행 및 한국해양진흥공사 등은 5일 경영진추천위원회를 열고 서면결의 방식으로 차기 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 을 이끌 최고경영자(CEO)로 배 사장을 단독 추천했다.

경영진추천위원회는 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 이 창립 후 지난해 최대 실적을 달성하며 10년 만에 첫 연간 흑자를 기록한 점 등을 높게 평가하며 배 사장의 연임을 결정한 것으로 전해졌다.

배 사장은 2019년 3월 당시 ‘현대상선 경영진추천위원회’ 추천을 통해 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 사장으로 취임했다. LG전자 MC 해외마케팅 담당 부사장, 물류회사인 판토스 대표를 역임한 바 있다. 산업은행은 배 사장의 글로벌 영업력과 경영역량 등을 높게 평가했다.

배 사장은 취임 후 운항비 절감 및 재무구조 개선을 통해 지난해 영업이익 9808억원을 기록하며 적자 탈출에 성공했다. 지난해 말 기준 부채비율은 전년 대비 101.6%포인트 감소한 455.1%로 개선됐다.

HMM은 수익성 개선을 위해 우선 대형 컨테이너선 확보에 집중했다. 규모의 경제를 실현해 가격경쟁력을 확보하겠다는 복안이었다. 2018년 정부로부터 3조1000억원을 지원받아 20척에 달하는 초대형 컨테이너선을 발주했다.

지난해 4월에는 신규 해운동맹인 '디 얼라이언스'에 가입해 운임 비용을 대폭 줄일 수 있게 됐다. 공동으로 선박을 운영해 원가 절감이 가능하기 때문이다.

배 사장은 올 임기 중 초대형 컨테이너선을 인도 받고 고효율, 저비용 선단 구조를 극대화해 흑자 구조를 이어갈 전망이다. 초대형선 인도가 완료되면 HMM의 선복량은 72만TEU에서 85만TEU 수준으로 증가한다.

운영 효율성을 높이기 위해 지난해 11월 자체 개발한 차세대 해운물류시스템인 ‘컴퍼스’ 서비스도 시작했다. 이를 통해 선박의 운항, 계약, 예약, 운송 등 선사 운영 정보는 물론 인사와 관리 등까지 한 번에 관리 가능하다.

아울러 경쟁력을 제고하기 위해 글로벌 선주들과의 협력 통한 영업역량 확보, 정보기술(IT) 역량 및 벌크부문 강화 등을 실현해 나간다는 구상이다. 금융정보업체 에프앤가이드는 올해 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 400 등락률 +1.89% 거래량 11,735,479 전일가 21,200 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 0.24%HMM, 외국인 36만 3282주 순매도… 주가 -2.51%[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 이 영업이익 2조3842억원, 매출 8조6127억원으로 연간 2년 연속 흑자 기조를 이어갈 것으로 전망했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr