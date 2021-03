택배기사 손목·무릎 지킨다…근골격질환 예방서비스

안전보건公, 10월까지 필수노동자 근골격계질환 예방 지원사업

[세종=아시아경제 문채석 기자] 안전보건공단은 택배기사, 환경미화 종사자 등 필수노동자를 대상으로 근골격계 질병예방 서비스 사업을 할 예정이라고 14일 밝혔다.

오는 10월까지 '근골격계질환 부담작업 유해요인조사 및 개선지원' 사업을 추진한다. 상시 근로자 50인 미만의 환경미화, 택배, 마트 사업장 약 4600개소에 컨설팅·보호대 지원·통증 호소자 건강관리 등을 무상 지원한다.

구체적으로 사업장에 방문해 질환에 영향을 미치는 요인을 분석하고 컨설팅한다. 손목, 팔목, 팔꿈치, 무릎 등의 부위에 착용하는 보호대를 무상 지원한다. 통증 호소자는 안전보건공단이 운영하는 전국 23개 근로자건강센터와 연계해 전문적인 건강관리를 받을 수 있도록 한다.

지원을 받으려 하는 사업장은 오는 26일까지 해당 지역에 있는 안전보건공단으로 문의·신청하면 된다. 박두용 공단 이사장은 "우리 사회 기능 유지에 핵심 역할을 수행하는 필수노동자의 건강보호 및 작업환경 개선에 지속적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.

한편 공단은 이달 말 '직종별 건강진단'을, 상반기 '과로사 고위험군 정밀 건강진단'을 각각 실시할 계획이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr