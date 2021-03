“전화 한 통으로 종교 후원금 낸다” KT, '060스마트헌금콜' 서비스 출시

종교단체가 가입한 060 번호로 전화해 후원금 납부 가능

개인정보 제공 동의 시 연말정산 정보 원스톱 등록

[아시아경제 구은모 기자] KT는 전화 한 통으로 종교단체에 후원금을 낼 수 있는 ‘060스마트헌금콜’ 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.

060스마트헌금콜은 KT 지능망 ARS에 기반을 두고 있으며, 비대면 종교활동 시 휴대전화나 유선전화를 이용해 어디서든 후원금을 납부하는 서비스를 제공한다. KT의 060스마트헌금콜은 가입형 서비스로 비대면 기부금 모금이 필요한 종교단체면 어디든 신청 및 가입이 가능하다.

060스마트헌금콜은 가입 시 060 번호가 부여되는데, 이를 종교단체 홈페이지나 인쇄물에 공지하면 된다. 신도들은 이 ‘060’ 번호로 전화를 하면 20여초 만에 후원금 납부가 가능하다. 특히 후원금 납부 시 개인정보 제공을 추가로 동의하면 KT가 신도의 납부 정보를 종교단체에 제공, 연말정산에 필요한 정보도 한 번에 등록돼 후원금 납부 및 수납 관리의 효율성도 높일 수 있다. 또 후원금 납부 완료 시 종교 단체에서 설정한 감사의 문구나 공지사항을 신도에게 문자메시지로 자동으로 전송할 수 있다. KT는 오는 6월까지 060스마트헌금콜에 가입한 종교단체에게는 가입비 면제 등의 혜택을 제공한다.

명제훈 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,000 전일대비 200 등락률 +0.75% 거래량 1,243,477 전일가 26,800 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 “보급형 AI 호텔 서비스 모델” KT, '기가지니 호텔 미니' 출시KT, 오는 28일까지 정기주총 전자투표시스템 운영KT, 뉴트로 감성 카세트 플레이어 'KASSETTE' 출시 close Enterprise부문 커뮤니케이션플랫폼사업담당 상무는 “코로나19에 따른 비대면 종교활동 활성화로 후원금 납부 및 모금에 어려움을 겪는 종교단체를 위해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 060스마트헌금콜 서비스를 출시하게 됐다”며 “앞으로 다양한 상품과 서비스 개발로 종교계의 디지털 전환(DX)에 기여하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr