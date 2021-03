기저질환 없던 30대 美여성, 모더나 백신 2차 접종 후 숨져

1차 접종에 이상 無, 2차 접종 후 나흘 만에 사망

부검의 "백신을 사망 원인으로 보긴 어렵다"

[아시아경제 김봉주 기자] 기저질환이 없던 30대 미국인 여성이 코로나19 백신을 접종한 후 사망했다.

11일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면, 유타주 오그던의 카시디 커릴(39)은 지난달 1일 모더나 백신을 2차 접종한 뒤 나흘 만에 숨졌다.

커릴은 병원 성형외과 수술실에서 근무해 백신 우선 접종 대상자였다.

그는 처음 백신을 맞았을 때는 팔이 쓰라린 것 외에는 별다른 건강문제를 겪지 않았다. 부모에게도 빨리 백신을 맞으라고 권유하기도 했다.

하지만 2차 접종 후 이상반응을 겪었다.

커릴의 아버지에 따르면, 커릴은 2차 접종 후 집에 들어온 뒤 심장이 미친 듯이 뛰는 걸 느꼈고 구토를 하기도 했다.

응급실로 실려가 혈액검사를 한 결과 간이 제 기능을 못 하는 것으로 확인됐다.

커릴은 간 이식 수술을 받기 위해 인터마운틴 의료센터로 옮겨졌으나, 병원에 도착한 지 30시간 뒤 사망했다.

부검을 진행한 검시관은 "부검으로 백신이 사망 원인이라고 입증하는 것은 정말 어려운 일"이라면서 "아나필락시스(중증 전신 알레르기 반응)가 나타나는 경우에만 백신을 직접 사인으로 볼 수 있다"라고 소견을 전했다.

커릴에게는 기저질환이 없었고, 아나필락시스 증상도 없었다.

검시관은 "백신이나 다른 치료를 위해 몸에 뭔가를 주입하면 부정적인 증상이 나타날 가능성이 있다"면서 "이상반응이 나타나는 경우는 흔하지만, 사망에까지 이르는 경우는 극히 드물다"라고 설명했다.

