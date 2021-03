[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 11일 오전 코로나 19 장기화로 여느 때보다 힘들고 어려운 시기를 보내고 있는 취약계층 가구를 방문했다.

사회적 거리두기에 따라 돌봄 공백, 고립 등 어려움을 겪는 가정을 방문, 애로사항을 청취하고 격려하기 위해 직접 발 벗고 나선 것이다.

김 구청장은 “돌봄과 도움의 손길이 필요한 곳을 더욱 세심히 살펴 복지사각지대에 놓이는 소외계층이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”면서 민생 현장을 직접 살폈다.

