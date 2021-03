광주·전남 시민단체 “제4차 국가 철도망 구축, 적극 반영 촉구”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주와 전남지역의 시민단체들이 국토교통부가 추진하는 제4차 국가철도망계획(2021~2030)에 광주와 전남지역이 신청하는 구간의 철도 노선들이 적극 반영될 것을 촉구했다.

광주·전남 시민단체들은 11일 오전 11시15분 광주광역시의회 시민소통실에서 기자회견을 통해 “현재의 광주·전남 지역의 철도노선은 수도권, 충청권, 영남권에 비해 현저하게 낮은 수준이며 지난 1~3차 철도망 계획에서도 광주와 전남지역의 철도 노선 반영은 지지부진했다”고 지적했다.

이어 “광주와 전남지역이 전국에서 가장 낙후된 지역으로 지속적인 철도망 소외 및 차별 정책으로 현재도 다른 지역에 비해 현저하게 낮은 수준일 뿐만 아니라 기존의 계획대로라면 앞으로도 크게 개선될 여지가 별로 없다”고 주장했다.

또 “철도 노선의 지역간 격차 해소 측면 뿐만 아니라 국가균형 발전 측면, 관광산업과 국가기간산업 발전 측면, 영호남 교류 활성화 및 지역감정 해소 측면, 제주 오버투어리즘 현상과 향후 시베리아 철도시대에 대비한 유럽과 제주·한반도 연결 대비 측면 등 다양하고도 종합적인 가치가 있다”며 “단순히 현재의 이용자 수준이나 비용편익 분석 측면에서만 노선을 검토하는 것은 바람직하지 않다”고 강조했다.

이날 성명 발표에는 광주시민단체협의회, 전남시민단체연대회의, 광주경제정의실천시민연합, 참여자치21, 지방분권운동광주본부, 지반분권전남연대, 광주전남혁신도시포럼 등의 시민단체들이 참여했다.

한편, 국토교통부는 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)을 수립하고 있다. 국가철도망구축계획은 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 제4조에 따라 10년 단위로 작성되는 국내 최상위 철도계획으로 고속철도, 일반철도, 광역철도 계획을 포함하고 있다.

광주시와 전남도는 광주-나주 광역철도, 광주-화순 광역철도, 광주-대구 달빛내륙철도의 3개 노선을 각각 신청했다.

이와는 별도로 광주시는 광주역-송정역간 복선 전철화, 전남도는 익산-여수 전라선 고속철도, 호남고속철 제주연장, 군산-목포 서해안 철도, EMU 정비기지구축 등의 사업을 신청했다.

