당국 "거리두기 개편안, 1단계 수준돼야 적용…하반기엔 접종률 연동"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 다음주부터 적용되는 사회적 거리두기 조정안을 12일 발표할 예정인 가운데 최근 코로나19 신규 확진자가 조금씩 증가하는 경향을 보이고 있다며 우려를 나타냈다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 11일 코로나19 백브리핑에서 "사흘 연속 (일일 신규 확진자 수가) 400명대 중반까지 오르고 코로나19 유행이 조금씩 증가하는 경향을 보여 상당히 우려하고 있다"며 이 같이 밝혔다. 손 반장은 "특히 수도권의 확진자가 크게 증가했고 지방도 함께 증가하는 경향을 보이고 있다"고 덧붙였다.

당국은 현재 유행 추이 등을 고려해 오는 15일부터 적용되는 거리두기 단계의 조정 여부를 결정한다. 손 반장은 "일단 현재 상태를 계속 지켜보면서 내일(12일) 중대본 논의 통해 결정해 발표할 예정"이라며 "현재는 약간 증가 추이로 보고 있는데 그렇다고 급격하게 증가 추이 보이는 것은 아니라 여러 의견을 수렴하며 논의 중"이라고 전했다.

아울러 지난 5일 공개한 거리두기 단계 개편안의 적용 시점에 대해서는 "개편안의 기준에 따라 모든 지역이 1단계 이내로 들어간 상황에서 시행하는 것이 가장 바람직하다"는 입장을 밝혔다. 당시 개편안에는 거리두기 단계를 현행 5단계에서 4단계로 간소화하고 단계별로 사적 모임 금지 인원수를 다르게 적용하는 내용이 담겼다.

손 반장은 "현 거리두기 체계와 새로운 체계가 내용이 다르기 때문에 유행 규모가 잔존하는 상태에서 전환할 경우 혼선이 우려되고, 종전 체계보다는 방역조치의 강도가 다소 이완된 탓에 유행 재확산 우려도 있다"며 "현재로서는 수도권 유행을 최소화 시켜 개편안에 따라 모든 지역이 1단계 정도가 됐을 때 개편하는 게 바람직하다고 판단하고 있다"고 설명했다. 또 "아직 여러 쟁점을 논의해 결정하는 단계고 개편안이 완성되지 않았다는 점도 서둘러 적용을 하지 않는 이유 중 하나"라고 덧붙였다.

당국은 일단 상반기 상황에 집중해 이번 거리두기 개편안을 논의하고 있다. 백신 접종자가 늘어나는 하반기에는 방역 환경이 달라지는 만큼 이를 반영한 새로운 거리두기 체계를 또 다시 논의할 수 있다는 의미다. 윤태호 중수본 방역총괄반장은 "현재 백신 접종률은 상반기까지는 조금씩 증가하기 때문에 이번 개편안은 접종률과는 큰 관계 없이 진행하고 있다"며 "다만 어느 정도 접종이 이뤄지면 상황을 보고 개편안이 다시 한번 논의될 수 있다"고 밝혔다.

손 반장은 "이제 1차 접종을 시작한 단계고 접종 인원도 점진적으로 늘어나서 상당한 시간이 지나야 위험한 고령층 백신 접종이 효과를 보기 시작할 것으로 본다"며 "적어도 상반기가 지나야 (백신) 효과가 나타날 것이라고 판단하고, 그와 연동해 거리두기 개편안을 다시 수정하는 방안을 검토해야 할 것"이라고 말했다

그러면서 손 반장은 "상당히 많은 인구집단의 예방접종이 일단락되면 방역 환경 자체가 달라진다. 치명률이나 유행이 둔화되면 거리두기 체계에도 상황을 반영해야 한다"면서 "이 같은 부분은 함께 고려해서 수정을 검토할 예정이고, 지금 논의 중인 개편안은 상반기에 집중하면서 논의되는 안"이라고 말했다.

