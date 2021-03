검찰, 일동제약 본사 등 압수수색…'오너일가 주가조작' 의혹

[아시아경제 유병돈 기자] 검찰이 일동제약그룹 오너 일가의 주가조작(시세조종) 혐의를 포착하고 수사에 착수했다. 검찰은 오너 일가가 경영권 확보를 위해 지분율을 높이는 과정에서 시세조종을 한 것으로 판단하고 있다.

서울남부지검 금융조사1부(부장검사 문현철)는 최근 자본시장법 위반 등 혐의로 서울 서초구 일동홀딩스와 일동제약 본사 등을 압수수색했다고 11일 밝혔다. 검찰 관계자는 "구체적인 내용은 수사 진행 중인 사안에 관한 것으로 확인해드리기 어렵다"고 설명했다.

검찰은 압수수색을 통해 이사회 및 주주총회 보고서 등이 담긴 문건 등을 확보한 것으로 전해졌다. 윤웅섭 일동제약 대표와 임원들의 휴대폰, 이동저장매체 등도 압수한 것으로 알려졌다.

한편, 일동제약은 윤 대표 등 경영진이 2016년부터 2017년까지 지주회사인 일동홀딩스와 사업회사인 일동제약을 분할하는 과정에서 오너 일가의 지분율을 높이려 인위적으로 주가를 올린 정황이 일부 포착된 것으로 전해진 상태다.

