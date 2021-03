베트남 GS25 100호점 열었다…"올해 외형 확장 본격화"

GS25, 1990년 유일한 '토종 브랜드' 출발…11일 '베트남 100호점' 오픈

올해부터 베트남 가맹사업 전개…연간 100점포이상 출점, 외형 확장 본격화

상반기 몽골 재계 2위 그룹과 몽골 1호점 오픈…"글로벌 브랜드 도약할 것"



[아시아경제 김유리 기자] 국내 브랜드 편의점이 업계 최초로 베트남에 100호점을 냈다.

GS리테일은 "1990년 'LG25 경희점'으로 국내 유일한 토종 브랜드로 출발한 편의점 GS25가 11일 베트남 빈증 지역 랜드마크 빌딩 1층에 100호점(베트남GS25 베카맥스타워점)을 오픈했다"고 밝혔다.

진출 초기 호치민 내 출점을 이어가던 베트남 GS25는 지난해 하반기부터 호치민 위성도시인 빈증, 붕따우 지역으로 진출 범위를 확대했다.

베트남 GS25의 올해 1~2월 매출은 전년 동기 대비 46.7% 올랐다. 지난해 33개 신규 점포를 오픈하며 베트남 내 브랜드 편의점 중 가장 가파른 출점 성장을 이뤘다. GS25보다 1년 앞서 진출한 해외 유수 브랜드 편의점보다 약 2배 수준의 외형을 갖게 됐다는 설명이다.

올해부터는 가맹점 전개를 본격화하고 하노이 지역까지 연간 100점포 이상 출점해 내실 성장뿐 아니라 외형 확장도 더욱 공격적으로 해나간다는 방침이다.

GS25는 2018년 베트남에 처음 진출했다. '현지 고객에게 답이 있다'는 현지화 전략과, '가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것'이라는 K-푸드 강화 전략을 함께 현지에 적용했다.

지난해 베트남 GS25에서 가장 많이 팔린 상품은 ▲즉석조리 떡볶이 ▲생수 ▲라볶이 ▲반바오(만두찐빵) ▲즉석 소시지 순이었다. 베트남의 길거리 음식 문화와 K-푸드 열풍을 적절히 융합해 베트남 GS25 각 매장 내에서 한식 즉석 조리 코너를 운영한 것이 주효했다고 GS리테일은 설명했다.

'카페25'도 베트남 현지에 본격 전개하며 올해 1~2월 베트남 GS25의 원두커피 매출이 전년 대비 283% 증가했다. 끼니 때면 대기 줄이 자주 발생하는 즉석 라면 조리기 관련 매출도 152% 올랐다. 올해부터는 GS25의 시그니처 상품인 딸기샌드위치를 베트남 현지에 선보였는데 연일 최다 판매량을 경신하고 있다.

올 상반기에는 몽골 재계 2위인 숀콜라이그룹과 손잡고 몽골 GS25 1호점을 오픈, 세계적인 프랜차이즈 브랜드로 거듭난다는 계획이다.

허성준 베트남 GS25 법인장은 "코로나19 상황에도 불구하고 지난해도 베트남 GS25가 큰 성장을 이뤘다"며 "철저한 현지화 전략과 한국의 식(食)문화가 적절하게 맞물린 해외 진출 성공 사례를 활용해 더 많은 나라로 뻗어나가는 세계적 브랜드가 될 것"이라고 말했다.

