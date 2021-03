용산구, 2021년 복지정보 편람 제작·배포

시민들에게 보다 신속·정확한 정보 제공할 수 있도록 A4크기, 174쪽 분량…국민기초생활보장 등 17개 사업 망라

[아시아경제 박종일 기자] 복지정책이 해마다 증가하고 세분화·전문화되면서 사회복지직 공무원들의 고충도 커지고 있다.

사업별로 상이한 선정기준, 지원내용을 수시로 익히고 분야별 매뉴얼도 종류별로 갖춰놔야 한다.

용산구(구청장 성장현)가 2021년 복지정보 편람을 300부 제작 · 배포했다.

직원들의 업무 전문성을 강화, 시민들에게 보다 신속·정확하게 관련 정보를 제공하기 위해서다.

책자는 A4크기(297㎜×205㎜), 174쪽 분량이다. 국민기초생활보장, 서울형 기초생활보장, 차상위계층지원, 긴급복지지원, 노인복지, 저소득한부모가정 및 여성복지, 영유아복지, 아동·청소년복지, 장애인복지, 주거복지 등 분야별, 계층별로 업무 매뉴얼을 정리했다.

총 17개 사업이다. 구 복지정책과, 사회복지과, 어르신청소년과, 여성가족과, 복지조사과, 보건소 직원들이 직접 최신 자료를 수합, 교정까지 맡았다.

구 관계자는 ”지자체에서 추진할 수 있는 복지사업을 망라, 실무 중심 구성으로 사업별 대상자 선정기준과 업무처리 절차, 기타 참고사항을 일목요연하게 정리했다“며 ”특히 신규 사회복지직 공무원들에게 도움이 될 것“이라고 말했다.

구는 해당 책자를 구청 사회복지직· 보건직 공무원과 민간 사회복지기관에 두루 배포했다. 복지분야 민관 협력에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

구는 복지정보 편람 외 다양한 방식으로 복지 대상자 제도 접근성을 높이기 위해 노력하고 있다.

올 초에는 ‘이달의 복지급여일’, ‘확인조사 일정’, ‘정부양곡 신청기한’, ‘복지기관 연락처’ 등 정보를 담은 복지달력을 4500부 제작, 국민기초생활보장 수급자 등에게 지급했으며 지난해부터 복지급여 통합조사과정 문자알림서비스를 시행하고 있다.

또 사회복지직 공무원을 대상으로 정기적인 전문가 자문(슈퍼비전)을 시행, 통합사례관리(복지대상자에게 보건 ·고용 ·주거 ·교육 등 필요한 서비스를 통합적으로 연계 ·제공, 이들이 자립할 수 있도록 돕는 사업) 역량도 키운다.

성장현 용산구청장은 ”일선 사회복지직 공무원들이 보다 손쉽게 업무를 파악할 수 있도록 베테랑 공무원들이 앞장서 업무 매뉴얼을 만들었다“며 “수요자 중심 맞춤형 서비스를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

