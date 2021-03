'안양천보도교' 명칭공모

안양천에 연장 200m, 폭 4.5~16m 보행전용 교량 5월 준공 예정... 3월19일까지 안양천보도교(가칭) 명칭공모

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 5월말 준공 예정인 ‘안양천보도교(가칭)’의 새로운 이름을 찾기 위해 3월19일까지 명칭공모를 실시한다.

구는 안양천으로 단절된 독산1동과 분소지역의 주민 보행환경을 개선, 학생들의 통학안전을 확보하기 위해 2019년 5월 ‘안양천보도교’ 설치 공사에 착수했다.

연장 200m, 폭 4.5~16m, 1주탑 4경간 비대칭 사장교 형태의 보행전용 교량으로, 금천구의 구목인 은행나무를 형상화, 금천 하늘길이라는 상징성을 반영해 디자인 됐다.

현재 마무리 공사가 진행 중이며, 5월말 준공을 앞두고 있다.

이에 구는 곧 개통될 안양천보도교 특성과 상징성 등을 잘 표현 할 수 있는 이름을 짓기 위해 3월19일까지 명칭공모를 실시한다.

참가자격 및 접수방법 등 관련정보는 금천구 홈페이지 ‘금천소식’ 게시판에서 확인할 수 있다.

구는 공모결과에 따라 1차에서 선정된 3개의 명칭제안자에게 소정의 시상품(문화상품권)을 지급할 계획이다.

한편, 구는 보도교가 완공되면 안양천, 경부선 철도 등으로 멀리 돌아서 왕래해야만 했던 독산1동과 분소지역 주민불편 해소는 물론 분소지역 안천중학교 학생들의 통학안전 확보, 인접해 있는 광명시와 지역교류활성화에도 크게 기여 할 것으로 기대하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “안양천보도교는 주민들의 편의와 안전 확보 뿐 아니라, 주변경관과 조화를 이루는 친환경적 디자인으로 안양천의 또 다른 명소로 자리매김할 것으로 보인다”며 “금천구가 지속가능한 도시패러다임에 발 맞춰 차량 중심의 도시가 아닌 사람중심의 도시, 자연과 사람이 공존하는 도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

