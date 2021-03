[아시아경제 이관주 기자] 해양경찰 공채 시험문제 출제를 위해 합숙하던 기간에 동료 여경들을 성추행한 의혹을 받은 현직 해양경찰관이 직위해제됐다.

해양경찰청은 추행 의혹을 받는 해양경찰관 A씨를 직위해제했다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난달 18일부터 28일까지 11일간 충남 천안시 해양경찰연구센터 내 한 건물에서 동료 여경을 수차례 추행한 의혹을 받고 있다.

이들은 모두 '2020년 3차 해양경찰 공무원 채용시험' 출제를 위해 열흘 넘게 합숙하고 있던 것으로 전해졌다. A씨는 "친근함의 표현이었지 추행 의도는 없었다"는 취지로 의혹을 부인한 것으로 전해졌다.

해경청은 신고를 접수한 뒤 A씨를 대기발령 조치한 데 이어 직위해제했다. 또 A씨가 소속된 일선 해양경찰서에 중징계 의결을 요구한 것으로 전해졌다.

