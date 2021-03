[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 임직원 2900명이 허위 청구해 받아낸 출장비가 3개월간 5억원에 달하는 것으로 확인됐다.

10일 국회 국토교통위원회 소속 김은혜 국민의힘 의원에 따르면, 지난해 3~5월 출장비를 부정수급한 임직원은 2898명, 부정수급 출장비는 4억9228만원에 달했다.

당시 조사는 변창흠 현 국토교통부 장관이 LH 사장으로 재임하던 시기에 지시하면서 이뤄졌다. LH는 임직원들이 부정수급한 출장비는 환수했지만, 해당 인원에 대해 별다른 인사조차를 하지 않았다.

그럼에도 불구하고 LH가 자체 평가한 윤리경영지수는 2017년 72.4점, 2018년 77.8점, 2019년 79.2점으로 매년 상승했다.

