[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

◆ 나이스정보통신=보통주 1주당 460원 현금배당 결정

◆ 선진뷰티사이언스=보통주 1주당 20원 현금배당 결정

◆ 우리손에프앤지=보통주 1주당 25원 현금배당 결정

◆ 네오셈=시설 및 운영 자금 확보 위해 220억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 동성화인텍=보통주 1주당 350원 현금배당 결정

◆ 브이원텍=사업(자율주행 로봇) 다각화 위해 시스콘 지분 51.40%(11만4222주) 138억원 상당에 양수 결정

◆ 선진뷰티사이언스=외주위탁생산 방식으로 변경 위해 안산공장 계면활성제 생산라인 전체 중단.

◆ 지노믹트리='대장암 전암 병변 검출방법' 특허 취득

◆ 선진뷰티사이언스=장항공장 증설 등 위해 115억원 규모 시설투자

◆ 알서포트=보통주 1주당 30원 현금배당 결정

◆ 도이치모터스=계열사 도이치오토월드에 180억원 채무보증 결정

◆ 자연과환경=호반산업과 28억원 규모 오산세교2지구 A2블럭 PC공사 계약 체결

◆ 삼륭물산=보통주 1주당 75원 현금배당 결정

◆ 브이원텍=타법인 증권 취득자금 조달 위해 150억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ NICE평가정보=보통주 1주당 275원 현금배당 결정

◆ 삼본전자=타법인 증권 취득자금 조달 위해 60억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 보라티알=보통주 1주당 150원 현금배당 결정

◆ 아이엠텍=감사의견 '거절'에 따라 에스씨트래픽과의 우천형 유리알 공급계약 철회

