[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일

<장 마감 후 주요 공시>

=엔에스의 주식 437만여주를 595억원에 양수하기로 결정했다고 공시. 양수 후 지분비율은 38%로 양수목적은 사업구조다각화와 영역확대를 위한 것.

=운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 170억원 규모로 21, 22회차 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

=안호철, 김준목 각자대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

=3분기 영업손실 19억원을 기록해 1년전 대비 적자가 지속됐다고 공시. 매출액은 32% 성장한 1074억원을 기록.

=종속회사인 농업회사법인 우포월드의 주식 지분 비율을 100%로 늘렸다고 공시. 종속회사 재무구조 개선 지원을 위한 것.

= 운영자금 조달을 위해 10억원 규모로 일반공모증자 방식의 유상증자를 결정했다고 공시.

=시장 확대와 고객 수요 증가 대응을 통한 매출, 이익 극대화를 위해 333억원 규모로 신규시설투자와 공장 신설에 나선다고 공시.

