브이원텍, 아시아 최대 스마트공장 전시회 참여…산업용 AI 기술 공개

산업용 인공지능(AI) 전문기업 브이원텍은 아시아 최대 규모의 스마트 공장 및 산업 자동화 전시회인 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW2026)' 참가했다고 6일 밝혔다.

AW2026은 국내외 최첨단 자동화 기술의 각축장으로, 매년 500여 개 이상의 글로벌 기업이 참여하고 7만 명 이상의 산업 관계자가 방문하는 세계적 비즈니스 플랫폼이다. 브이원텍은 이번 전시회에서 자사의 핵심 자동화 시스템과 산업용 피지컬 AI 제품을 대거 선보이며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

이번 전시회에서 브이원텍은 ▲AMR 기반 자동화 로봇 ▲산업용 AI 솔루션 'With AI' ▲독자 개발 엣지 디바이스 등으로 구성된 통합 라인업을 공개했다. 특히 차세대 주력 제품인 'With AI'와 저비용·고효율의 전용 엣지 디바이스가 실제 산업 현장에서 구동되는 모습을 시연해 업계 관계자들의 큰 이목을 끌었다. 이를 통해 브이원텍은 단순 검사 장비 기업을 넘어 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 '피지컬 AI 토탈 솔루션 기업'으로서 SDF 실현을 위한 구체적인 기술력을 증명했다.

브이원텍은 2006년 설립 이후 20년간 머신러닝 기반 산업 검사 시스템으로 디스플레이 및 이차전지 시장을 주도해왔으며, 디스플레이 압흔검사기 분야에서 글로벌 1위를 기록하는 등 독보적인 기술 역량을 축적해왔다.

브이원텍 관계자는 "이번 전시회는 SDF라는 새로운 스마트공장 시대에 브이원텍의 새로운 성장 동력을 보여주는 중요한 기점이 될 것"이라며 "새로운 시대를 주도하는 글로벌 피지컬 AI 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

