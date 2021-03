권오현 삼성전자 고문, 지난해 연봉 172억원…이재용 부회장 무보수

[아시아경제 우수연 기자]권오현 삼성전자 고문이 지난해 연봉으로 172억원을 수령하며 삼성전자 임원 중 가장 높은 보수를 받았다.

9일 삼성전자가 공시한 사업보고서에 따르면 권 고문은 지난해 연봉으로 총 172억3300만원을 수령했다. 급여는 7억9200만원에 그쳤으나 상여금(70억3200만원)와 퇴직금(92억9000만원)이 대부분을 차지했다.

다음으로는 윤부근 고문과 신종균 고문이 각각 115억2700만원, 113억2700만원을 수령했다.

현직에 있는 대표이사 중에는 반도체(DS) 사업 부문을 이끄는 김기남 부회장이 82억7400만원으로 가장 많은 보수를 받았다. 급여 14억9900만원과 상여 66억1200만원 등으로 책정됐다.

IT·모바일 사업을 맡고 있는 고동진 사장은 67억1200만원을 수령했으며, 가전 부문을 맡고 있는 김현석 사장은 54억5700만원을 받았다.

한편 그룹 총수인 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 25,420,764 전일가 82,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복집안 전체를 맞춤형 생활가전으로…삼성 '비스포크 홈' 공개(종합) close 부회장은 5년째 무보수 경영을 이어오고 있으며 지난 2019년 10월 이후 사내이사직을 내려놨다.

