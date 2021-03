동성코퍼레이션 동성코퍼레이션 102260 | 코스피 증권정보 현재가 4,860 전일대비 85 등락률 -1.72% 거래량 57,149 전일가 4,945 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 동성코퍼레이션, 보통주 1주당 250원 현금배당 결정[공시+]동성코퍼레이션, 자사주 145만주 소각 결정[공시+]동성코퍼레이션, 3Q 연결 영업익 443억원…전년비 273% 증가 close 은 지난해 매출 8820억5084만원, 영업이익 611억7364만6000원을 기록했다고 9일 공시했다. 이는 전년 대비 매출과 영업이익이 각각 3.8%, 18% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr