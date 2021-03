HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 9,680 전일대비 130 등락률 -1.33% 거래량 26,029 전일가 9,810 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 HDC아이콘트롤스, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승세에 1.24% ↑HDC아이콘트롤스, 철도 테마 상승세에 1.8% ↑HDC아이콘트롤스, 주당 350원 현금배당 결정 close 는 보통주식 1주당 400원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다. 배당금 총액은 60억3383만5200원이다.

