[아시아경제 황준호 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,320 전일대비 50 등락률 -0.78% 거래량 3,069,683 전일가 6,370 2021.03.09 11:01 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 7942억원 규모 LNG연료추진 컨테이너선 5척 수주[클릭 e종목]"삼성중공업, 지속되는 해양플랜트 리스크…목표가↓"삼성중공업, 시추설비 계약해지 소송 패소…4632억원 반환 close 이 아시아 지역 선주로부터 총 7942억원 규모의 1만5000TEU급 초대형 LNG 연료추진 컨테이너선 5척을 수주했다고 9일 공시했다.

