“토종 OTT 자존심 지킨다” 티빙, 오리지널 콘텐츠 공격적 투자

‘서복’ ‘당신의 운명을 쓰고 있습니다’ 등 연이어 공개 예정

연내 약 20개 오리지널 콘텐츠 공개

[아시아경제 구은모 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,200 전일대비 400 등락률 -0.28% 거래량 18,493 전일가 141,600 2021.03.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져티빙, 네이버플러스 고객에 '예능·드라마' 7만편 무제한 제공코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직" close 의 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)이 지난해 10월 독립법인 출범 후 오리지널 콘텐츠 투자와 독점 콘텐츠 공개를 통한 라인업 강화에 박차를 가하고 있다. 드라마와 예능·영화·케이팝 행사 등 장르도 다양하다.

티빙은 올 한 해 약 20여편의 오리지널 콘텐츠를 선보일 계획이라고 9일 밝혔다. 먼저 ‘도깨비’의 김은숙 작가가 크리에이터로 참여한 드라마 ‘당신의 운명을 쓰고 있습니다’가 오는 26일 공개되며, 배우 공유와 박보검이 주연한 영화 ‘서복’이 다음달 15일 공개될 예정이다. 이밖에 올 여름 공개를 앞두고 촬영에 돌입한 배우 송지효 주연의 드라마 ‘마녀식당으로 오세요’도 준비 중이다. 강다니엘, 선미, 아이콘 등 케이팝 가수 26개팀의 공연을 즐길 수 있는 ‘KCON:TACT3(케이콘택트3)’도 국내 독점 중계로 오는 20일부터 9일간 서비스된다.

황혜정 티빙 콘텐츠사업국장은 “OTT 플랫폼의 성공과 실패를 가르는 본질은 결국 콘텐츠의 재미”라며 “방송·영화·음악 등 다양한 장르에 걸쳐 쌓아 온 CJ ENM의 콘텐츠 제작 노하우를 빠르게 티빙에 이식시키고, 재능 있는 외부 크리에이터에 대한 투자와 협업을 공격적으로 늘려가면서 티빙 사용자에게 특화된 서비스를 넓혀갈 계획”이라고 밝혔다.

티빙은 지난해 10월 CJ ENM으로부터 분할해 독립법인으로 출범한 후 오리지널 콘텐츠 확보와 기술 고도화에 역량을 집중하고 있다. 사업 강화를 위해 JTBC, 네이버 등과도 협력에 나선 티빙은 연내 약 20여개의 오리지널 콘텐츠를 공개해 포트폴리오를 확장하고, 2023년까지 유료 가입자 500만명의 대한민국 대표 OTT 플랫폼으로 자리잡겠다는 계획이다.

